Samsun'da yayaya tramvay çarptı

Türkiye'nin kendisinden para talebinde bulunmadığını açıklayan IMF, hazırladıkları teklifi sunmaktan da geri kalmadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu belirtti.

İzmir'den yola çıkan bir yolcu otobüsü mazot bitince yolda kalırken, görevlilerin yolculara, 'mazot parasını verin mahkemede alırsınız' şeklinde söylediği iddia edilen sözlere yolcular tepki gösterdi.

Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin'in değeri iki günde yaklaşık yüzde 15 düşüş gösterdi.

Bitcoin'in değerinde iki günde büyük düşüş

New York Times'ta "isimsiz" olarak yayınlanan makale, ABD'nin gündemine oturdu. Ülke medyası, 12 ismi işaret etti.

Suriye'deki çatışmalar her geçen gün artarken BMGK öncesi 8 AB üyesi ülke ortak açıklama yaptı. Ülkeler, Türkiye'nin çözüm çabalarına destek verdiklerini duyurdu.

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Devletten para ve fidan desteği alıp tarım yapmadı

Fidan dikip, tarım yapacağı koşuluyla devletin fonundan para desteği alan bir kişinin, fidanları dikmek yerine toprağa gömmesi sosyal medyada 'hainlik' olarak yorumlandı.