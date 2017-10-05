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Samsun'da yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı

Samsun'da seyir halindeki otobüs ve kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

05.10.2017 - 06:53
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Kaza saat 01.30 sıralarında meydana geldi.Samsun’dan İstanbul yönüne giden 52 yaşındaki Korkmaz Bektaş yönetimindeki 34 ULD 66 plakalı Ulusoy Turizm'e ait yolcu otobüsü Havza İlçesi Küçük Sanayi sitesi önünde aynı yönde giden  52 yaşındaki Mithat Taşdemir yönetimindeki 55 VG 708 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.

Samsun'da yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı

2 AĞIR YARALI VAR

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyon içerinde bulunan şoför Mitat Taşdemir, otobüs şoförü Korkmaz Bektaş, yolculardan; 21 yaşındaki Damla Ayan, 50 yaşındaki Elmas Alparslan hafif yaralanırken eşi 65 yaşındaki Yaşar Alparslan ve muavin 24 yaşındaki İbrahim Tirsi ağır yaralandı.

Samsun'da yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı

Araç içerisinde sıkışan  Muavin İbrahim Tirsi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesinde yapılan tedavi sonrası durumu ağır olan yolcu Yaşar Alparslan ve muavin İbrahim Tirsi ,Samsun’a sevk edildi. Muavinin iki ayağında da kırıklar olduğu belirtildi. Kaza yapan otobüs içerisindeki yolcular farklı bir otobüse taşındı.

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