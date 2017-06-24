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Samsun'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Çarşamba Havalimanı kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

24.06.2017 - 23:19
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Ordu'dan Samsun istikametinde gitmekte olan 55 DV 492 plakalı minibüs iddialara göre duramayıp, kırmızı ışıkta bekleyen aralarında kamyonet ve otomobillerin bulunduğu 6 araca çarptı. çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ayşe D., Tuba D., Hatice E.,  Kader D., Alper K., Necip S., Songül D., Selahattin A., Buğra D. ve Mustafa B., yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavbi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle tek yönden verilen trafik daha sonra trafiğe tamamen açıldı.

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