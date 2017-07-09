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Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

Atakum sahilinde 300 dönüm üzerinde kurulu 9 çukurlu golf sahası uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılıyor

09.07.2017 - 14:11
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Samsun'un Atakum sahilinde, özellikleri bakımından dünya ilk ve tek olma özelliğini taşıyan golf sahası bir yılda, 250 profesyonel golfçüyle 3 müsabakaya ev sahipliği yaptı.

Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

9 çukurlu golf sahası, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılacak. Saha genişliğini büyüterek 650 dönüme çıkaran Samsun Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi.

2018'DE HİZMETE GİRECEK

İlave 9 çukurlu parkurun 2018'de hizmete gireceği belirtildi. USGA (United States Golf Association) standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevın Ramsey'in tasarlandığı tesis, denize dolgu ile yapılan dünyadaki tek spor tesisi olma özelliği de taşıyor.

Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

75 futbol sahası büyüklüğündeki 300 dönüm arazide yapılan golf sahası, geçen yıl 15 Temmuz'da hizmete girdi. Denize 2.5 milyon ton ağırlığında 1 milyon 400 bin taş yerleştirilerek yapılan golf sahası kısa sürede cazibe merkezi haline geldi.

Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren Samsun golf sahası, bir yıl da 250 profesyonel golfçüyle 3 müsabakaya ev sahipliği yaptı. Ayrıca bir yıl boyunca 90 kişi de golf ders aldı.

Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

Samsun'daki golf sahası büyütülüyor

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