taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.821
USD
3,5344
EURO
4,1447
ALTIN
143,60
PETR
51,8100

Samsun'daki iki gencin sır gibi ölümü

Otomobilde alkol aldıktan sonra uyuyakalan gençlerden ikisi hayatını kaybetti.

28.07.2017 - 16:24
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun’un Vezirköprü İlçesi’nde otomobilde alkol alan 3 arkadaştan 2’si hayatını kaybetti. Jandarma ölüm nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı.

ALKOL ALIP UYAYAKALDILAR

Olay, Samsun’un Vezirköprü İlçesi Karkucak Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Ali Kökkurt (28), Adem Öztürk (23) ve Enes Kandemir (22), 55 HP 225 plakalı otomobilin içerisinde alkol alıp birlikte uyudular. Sabah uyanan Enes Kandemir arkadaşlarının hareketsiz halde bulunca otomobiliyle hastaneye götürdü.

Samsun'daki iki gencin sır gibi ölümü

15 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Otomobilin içerisinde yapılan kontrollerde Ali Kökkurt  ve arkadaşı Adem Öztürk’ün öldükleri tespit edildi. Cesetler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli Enes Kandemir verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte otomobil içerisinde alkol aldıklarını ve daha sonra uyduklarını söyledi. Yapılan soruşturma sırasında ölenlerden Ali Kökkurt'un 15 gün önce evlendiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'daki iki gencin sır gibi ölümü

 


Samsun'daki iki gencin sır gibi ölümü

Samsun'daki iki gencin sır gibi ölümü

Samsun'daki iki gencin sır gibi ölümü

İlginizi Çekebilir
Hatay'da tonlarca uyuşturucu yakıldı
Hatay'da güvenlik güçlerince farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi.
Susuz kalan güvercine eliyle su içirdi
Elazığ'da aşırı sıcak ve susuzluk yüzünden halsiz düşen güvercini farkeden iki genç elleriyle güvercine su içirdi.
Kapıkule'de gurbetçi geçişi
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarından Türkiye'ye girişleri devam ederken, tatili bitenlerin de çıkışları sürüyor.
Edirne'de 42 kaçak ve 1 organizatör yakalandı
Edirne'de yaşadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 kaçak ve 1 organizatör gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

152
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

338
Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

399
Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

22
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

938
Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

Jeff Bezos unvanını çabuk kaptırdı

27
Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

Fatih Terim Parkı, Metin Oktay Parkı oluyor

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM