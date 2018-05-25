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Samsung, Apple'a tazminat ödeyecek

Teknoloji devleti Apple ile Samsung arasında yıllardır devam eden patent davasında karar açıklandı.

REUTERS | 25.05.2018 - 13:39..
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Samsung, Apple'a tazminat ödeyecek

ABD'de bir mahkeme jürisi, yaklaşık beş gün süren istişarenin ardından, Samsung Electronic Co Ltd'nin , Apple'ın patentli akıllı telefon özelliklerini kopyaladığı için bu şirkete 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

BİREBİR TAKLİT DAVASI

Akıllı telefon üretiminde dünyanın en önde giden rakipleri olan Samsung ve Apple arasındaki patent davası 2011 yılından beri sürüyor.

Apple 2011 yılında Samsung'un akıllı telefonlarının ve tabletlerinin, kendi ürünlerinin "birebir" taklidi olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Mahkeme Samsung'u 2012 yılında suçlu bulmuş, ancak ödenecek miktara ilişkin anlaşmazlık nedeniyle tazminat konusunda yargılamanın yenilenmesi gerekmişti.

399 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEMİŞTİ

Samsung bu davadaki patentlerden bazılarını ihlal ettiği için Apple'a daha önce 399 milyon dolar tazminat ödemişti.

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