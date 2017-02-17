taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.106
USD
3,6702
EURO
3,9069
ALTIN
146,07
PETR
55,7800

Samsung Genel Müdürü tutuklandı

Güney Kore’de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Samsung Genel Müdürü Lee-Jae yong tutuklandı.

17.02.2017 - 11:30
  1. Haberler
  2. Dünya

SAMSUNG

İddianame kapsamında devlet başkanının yardımcılarına rüşvet vermek de yer alıyor.

Lee Jae, siyasi nüfuzunu kötüye kullanarak, Eski Devlet Başkanı Park Geun Hye’nin görevden alınmasına sebep olduğu ve rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

TEK KİŞİLİK HÜCRE HAPSİ

Bu skandaldan sonra şirketin hisse senetlerinde düşüş görüldü. Bir hapishane yetkilisi, Lee’nin televizyon ve masa bulunan tek kişilik hücrede tutulduğunu açıkladı.

Samsung şirketler grup sözcüsü, Lee’nin tutuklanmasına itiraz edilip edilmeyeceği ya da kefaletle serbest bırakılmasına yönelik henüz bir karar almadıklarını aktardı.

Öte yandan, Lee Jae, hakkındaki suçlamaları yalanladı.

Samsung Genel Müdürü tutuklandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

121
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

339
CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

264
UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

UEFA'da gecenin golü Federico Bernardeschi'den - İZLE

4
Beşiktaş turun kapısını araladı

Beşiktaş turun kapısını araladı

48
Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

75
İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM