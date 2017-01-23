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Samsung resmen ilan etti: Note 7’deki patlamalar bataryadan

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, sürekli patlayan akıllı telefonu Note 7'yle ilgili nihai soruşturma raporunu ilan etti.

23.01.2017 - 10:35
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Samsung resmen ilan etti: Note 7’deki patlamalar bataryadan

Şirket yönetimince Güney Kore'de bu sabah düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan raporda, aşırı ısınma, alev alma veya patlamaların doğrudan doğruya bataryalardaki tasarım ve imalat hatalarından kaynaklandığı bildirildi.

BATARYALARDA YETERLİ YALITIM ÖNLEMİ ALINMADI

Bağımsız araştırma şirketlerinin de katılımıyla 30 bin batarya testi neticesinde hazırlanan rapora göre, Note 7 bataryaları olması gerekenden geniş tasarlandı ve elektrotlar arasında yeterli yalıtım önlemi alınmadı. Bataryaların sağ üst köşesinde deformasyon oluştu.

Tedarik talebinin aniden yükseltilmesi sonucu imalat hızındaki aşırı artış da üretim sürecindeki temel sorunlardan biri olarak gösterildi.Samsung resmen ilan etti: Note 7’deki patlamalar bataryadan

SKANDAL SONRASI SAMSUNG ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

Akıllı telefon piyasasında dünya lideri olan Samsung, telefonların patlaması nedeniyle Note 7 üretimini durdurmuş ve piyasadaki yaklaşık 2,5 milyon cihazı toplatmıştı. Şirketin 2016 yılı üçüncü çeyrek bilançosunda 3 milyar dolarlık bir gedik açan fiyaskonun toplam maliyetinin zaman içinde 10 milyar doları bulabileceğini öne sürülüyor.

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