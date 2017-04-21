Samsung S8'i bugün satışa sunuyor

Samsung Electronics, akıllı telefonda sınırları yeniden tanımlayan Galaxy S8 ve S8+'ı bugün itibarıyla dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de kullanıcılarla buluşturuyor. 29 Mart tarihinde New York ve Londra ile eş zamanlı olarak İstanbul'da lansmanı yapılan Samsung Galaxy S8 ve S8+ telefonları Türkiye'de mağazalarda yerini almadan tüketicilerin yoğun ilgisi ve geri bildirimleriyle karşılandı.

SAMSUNG GALAXY S8'İN ÖZELLİKLERİ

5.8 inç ekrana sahip Galaxy S8 ve 6.2 inç ekranla sunulan Galaxy S8+ modellerinin sahip olduğu Sonsuz Ekran (Infinity Display) tasarımı akıllı telefon anlayışına yeni bir boyut katıyor. Samsung'un yeni amiral gemisi, kompakt tasarımıyla tek elle çoklu işlevlerde rahat bir kullanım sağlarken arka ve ön yüzde kullanılan Corning® Gorilla® Glass 5 ile sağlamlık ve yüksek yüzey kalitesi sunuyor. Galaxy S8 ve S8+, gelişmiş 8MP F1.7 akıllı otomatik olarak netlik ayarı yapan ön kamera ve düşük ışıkta, yakınlaştırmada ve bulanıklık önlemede en iyi sonuçları veren gelişmiş görüntü işleme özelliğine sahip 12MP F1.7 Dual Pixel ana kamera ile donatıldı. Sektörün ilk 10nm işlemcisine sahip olan Galaxy S8 ve S8+, hız ve performansıyla sınırları kaldırırken; 450 Mbps hızında kadar LTE ve gigabit hızında Wi-Fi bağlantı özelliklerini destekliyor.

AKILLI TELEFON MASAÜSTÜNE DÖNÜŞÜYOR

Ödüllü bir güvenlik platformu olan Samsung Knox ile geliştirilen Galaxy S8 ve S8+, parmak izi okuyucu, iris tarayıcı ve yüz tanıma da dahil olmak üzere gelişmiş biyometrik teknolojiler sunuyor. Samsung DeX ise, akıllı telefonu bir masaüstüne dönüştürüyor. Galaxy S8 ve S8+'ın işlemci gücü sayesinde Samsung kullanıcıları, DeX ile telefonlarındaki verileri kolayca görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve akıllı telefonlarıyla sanki masaüstü veya tablet bilgisayarda çalışır gibi hızlı ve etkili bir şekilde çalışabilirler.

Bugünden itibaren Galaxy S8 3.999 TL, Galaxy S8+ ise 4.499 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile mağazalarda ve shop.samsung.com/tr adresinden satışa sunuluyor.