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Samsung vazgeçmiyor: Note 7 yeniden satışa sunuluyor

Samsung, patlama sorunlarıyla geri çekmek zorunda kaldığı Galaxy Note 7'i kolay bir şekilde bırakmayacak.

05.05.2017 - 14:05
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  2. Teknoloji

Samsung vazgeçmiyor: Note 7 yeniden satışa sunuluyor

Geçen yıl phablet telefon, üretim ve satışlar tamamlanmadan önce iki kez geri çağrılarak satışı tamamen durdurulmuştu.

YENİDEN SATIŞA SUNULACAK

Güney Koreli şirket, önümüzdeki birkaç hafta içinde seçkin pazarlarda Samsung'un amiral gemisinin yenilenmiş bir versiyonunun satışa sunulacağını doğruladı.

YENİLENEN NOTE 7'Yİ ALAN İLK ÜLKE GÜNEY KORE

Samsung Galaxy Note 7R olarak da bilinen yenilenmiş Galaxy Note 7'yi alan ilk ülke Güney Kore. Samsung'un yüksek özelliklere sahip yenilenmiş phablet'i piyasaya süreceğine dair kuvvetli bir kanıt FCC (Federal Communications Commission - Federal Haberleşme Komisyonu) listesinde yer aldı.

SM-N935S, SM-N935K ve SM-N935L olmak üzere üç Galaxy Note 7R türevine yakın zamanda FCC onayı verildi. Listelenen model numaraları, akıllı telefonun Güney Kore'deki üç büyük operatör SK Telecom, KT Corporation ve LG U+ tarafından satılacağının açık bir göstergesidir.

DAHA KÜÇÜK BİR PİL İÇERECEK

3,500 mAh pil içeren "patlayıcı" modelin aksine, yenilenen Galaxy Note 7'nin içerisinde daha küçük 3.200 mAh pil içermesi bekleniyor ve bu da müşterilere yeterince güven verebilir. Yenilenmiş Galaxy Note 7 ve orijinal varyant arasında başka farklar olmayabilir. Telefonun Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Samsung vazgeçmiyor: Note 7 yeniden satışa sunuluyor

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