Samsung'un iPhone X'ten kazancı 22 milyar dolar

Teknoloji dünyasının iki dev ismi Samsung ve Apple kıyasıya bir rekabetin içinde olsalarda konu para olunca birbirini en çok destekleyen şirketlerden biri olabiliyorlar.

Bu durumun yeni bir örneği Apple'ın 10'uncu yılına özel geliştirdiği ve en pahalı iPhone modeli olan iPhone X ile karşımıza çıktı.

Apple'ın iPhone serisinin 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X kuşkusuz Apple'ın hatırı sayılır oranda gelir beklediği bir ürün.

SAMSUNG, iPHONE X'TEN 22 MİLYAR DOLAR KAZANACAK

Ancak ABD'de 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satılan iPhone X sadece ABD merkezli teknoloji Apple'ın değil Samsung'un da kasasını dolduracak.

Ortaya çıkan raporlara göre Samsung, 2018 yılında Apple'a 200 milyon adet iPhone X ekranı üretecek. Bu üretimden Samsung'un kazancı ise tam 22 milyar dolar olacak.

HER İPHONE X'TEN 110 DOLAR GELECEK

The Wall Street Journal'da yer alan bir rapora göre, Samsung her iPhone X'ten 110 dolar kazanacak.

Zira Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Apple'ın iPhone X cihazında toplamda 110 dolar maliyeti olan bir sürü parçayı sağlayan marka.



Samsung bu cihazlar için OLED ekran üretiyor ve bu gelirin büyük bir kısmı da buradan geliyor.



Ancak Samsung'un iPhone X'e verdiği destek ekran ile sınırlı değil.



Samsung iPhone X için batarya ve kapasitörler de üretiyor.