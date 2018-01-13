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Samsunlu balıkçıların ağlarına balık yerine çöp takıldı

Samsun'da tirsi balığı avlamak için denize açılan balıkçılar ağlarından balık toplamayı umarken çöp topladılar.

DHA | 13.01.2018 - 14:04..
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Samsun'da, tirsi balığı avlamak için denize açılan ve Canik ile Tekkeköy ilçeleri açıklarına ağ atan balıkçıların ağlarına naylon poşet, plastik şişe, çuval ve moloz takıldı.

Samsunlu balıkçıların ağlarına balık yerine çöp takıldı

"BALIK ÇIKMASINI BEKLERKEN ÇÖP ÇIKIYOR"

Denize çöp atanlara tepki gösteren balıkçılardan Aydın Kaya, şöyle dedi:
"30 yıldır tekne balıkçılığı yapıyorum. Son zamanlarda Karadeniz'de ağlarımıza balık çıkmasını beklerken çöp çıkıyor. Bugün, tirsi balığı avlamak için 400 metrelik ağımızı serdik. Balık yerine denizdeki çöpler ağlarımıza takıldı ve ağlarımız kullanılamaz hale geldi. Ağa takılan balık varsa onları alıp, ağları çöpe atacağız."

Samsunlu balıkçıların ağlarına balık yerine çöp takıldı



Samsunlu balıkçıların ağlarına balık yerine çöp takıldı



Samsunlu balıkçıların ağlarına balık yerine çöp takıldı

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