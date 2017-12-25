Samsun'un Salıpazarı ilçesi 32 kamerayla izlenecek

Samsun’da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanında bulunan mahalle muhtarları ile “Daha güvenli bir Salıpazarı için kamerasız mahalle kalmasın projesi" gerçekleştirildi.

8 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen proje için yapılan halk ile buluşma toplantılarında, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLDİ

32 mahallede kamera kurulacak yerlerin tespiti ve kurumu yapılarak, mahallelerin giriş ve çıkışlarına kamera sistemi olduğuna dair uyarı levhaları yerleştirildi.

"GÜVENLİ HALE GELDİ"

Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı ilçesinin bu proje ile ön plana çıktığını, artık emniyet ve asayiş yönünden güvenli hale geldiğini, özellikle caydırıcılık anlamında suç işlenmesinin önüne geçtiğini, ilçeye gelenlerin kendilerinin can ve mallarının güvende olduğunu hissettiklerini, bu projenin ilçede birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının bu projesi ile mahallelilerin asayiş yönünden daha güvende olduklarını, şüpheli araçların takip edildiğini, art niyetli kişilerin mahalleye girmeye cesaret edemedikleri, kayıp hayvanlara dahi kameradan ulaştıklarını, meydana gelen olayların kısa sürede çözüldüğünü ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.