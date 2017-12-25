taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.717
USD
3,8092
EURO
4,5209
ALTIN
156,15
PETR
65,0200

Samsun'un Salıpazarı ilçesi 32 kamerayla izlenecek

Samsun’un Salıpazarı ilçesi daha güvenli bir hale gelmesi için, İlçe Jandarma Komutanlığınca mahallelere yerleştirilen güvenlik kameralarıyla saniye saniye izlenecek.

İHA | 25.12.2017 - 14:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Samsun’da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanında bulunan mahalle muhtarları ile “Daha güvenli bir Salıpazarı için kamerasız mahalle kalmasın projesi" gerçekleştirildi.

8 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen proje için yapılan halk ile buluşma toplantılarında, Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

UYARI LEVHALARI YERLEŞTİRİLDİ

32 mahallede kamera kurulacak yerlerin tespiti ve kurumu yapılarak, mahallelerin giriş ve çıkışlarına kamera sistemi olduğuna dair uyarı levhaları yerleştirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesi 32 kamerayla izlenecek

"GÜVENLİ HALE GELDİ"

Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı ilçesinin bu proje ile ön plana çıktığını, artık emniyet ve asayiş yönünden güvenli hale geldiğini, özellikle caydırıcılık anlamında suç işlenmesinin önüne geçtiğini, ilçeye gelenlerin kendilerinin can ve mallarının güvende olduğunu hissettiklerini, bu projenin ilçede birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesi 32 kamerayla izlenecek

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının bu projesi ile mahallelilerin asayiş yönünden daha güvende olduklarını, şüpheli araçların takip edildiğini, art niyetli kişilerin mahalleye girmeye cesaret edemedikleri, kayıp hayvanlara dahi kameradan ulaştıklarını, meydana gelen olayların kısa sürede çözüldüğünü ifade ederek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı'na sarılan gençle ilgili Ünal'dan açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Şırnak'ta Cumhurbaşkanı'na sarılmak isteyen gençle ilgili bilgi verdi.
Halat kopunca kamyonet 300 metre uçurumdan yuvarlandı
Mersin’de yoldan 40 metre aşağıya uçarak kaza yapan kamyonet kurtarılma esnasında halatın kopmasıyla 300 metre aşağıya yuvarlanınca sürücü şoke oldu.
Genelkurmaydan kazaen şehit olan askere ilişkin açıklama
Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, dün el bombasının "kazaen" patlaması sonucu bir asker şehit olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü
Mardin'de öldürülen Çiçek Karabulut adlı teröristin Adana Valiliği otoparkında düzenlenen terör saldırısının faili olduğu belirlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

'Ilımlı İslam'ın gölgesindeki Suudi Arabistan'da yaşam

125
Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

Sudan'da Recep Tayyip Erdoğan coşkusu

195
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

76
Arda Turan Beşiktaş yolunda

Arda Turan Beşiktaş yolunda

134
Everton Cenk Tosun'u istiyor

Everton Cenk Tosun'u istiyor

46
Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

Avrupa ülkeleri terör saldırısı nedeniyle kırmızı alarmda

58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM