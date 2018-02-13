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Şan dersinde tacize uğradığı iddiasıyla dava açtı

Bolu’da, yetenek sınavları için şan dersi alan B.B.’ye cinsel istismar suçundan yargılanan G.K., “Şan eğitiminde göğüsün üst kısmına dokunulması gereklidir” diyerek savunmada bulundu.

İHA | 13.02.2018 - 13:42..
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Bolu’da eğitim gören lise öğrencisi 17 yaşındaki B.B., yetenek sınavlarına hazırlanmak için şan eğitimi almak istedi. Bir akrabasının önermesiyle B.B., müzik eğitimi veren G.K. ile sosyal medya hesabı üzerinden arkadaş oldu. Daha sonra konuyu ailesine söyleyen B.B., babasının kurs ücretini ödemesiyle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında derslere başladı.

Lise öğrencisi B.B., ders sırasındna G.K.’nın kendisini zorla kucağına oturttuğunu ve göğüslerine dokunduğunu ailesine anlatmasıyla, aile G.K.’dan şikayetçi oldu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.K., bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen B.B., “Şan eğitimi aldığım sırada benim göğüslerime dokundu, şimdi başka bir hocadan ders alıyorum ama orada böyle bir uygulama yok.” dedi.

"MASAJ YAPMAMI İSTEDİ"

Nota çalıştığı sırada G.K’nin arkasından gelerek masaj yapmak istediğini ve kendisinin karşı çıktığını söyleyen B.B., “Ben istemeyince benim kendisine masaj yapmamı istedi. Ben bunu da kabul etmedim ve dersime devam ettim. Ders bittiği sırada ben üzerime parfüm sıktım. Kokuyu merak ettiğini söyleyerek koklamak istedi. Bu sırada beni zorla kucağına oturttu ve boynumdan koklayrak, ‘senden çok etkilendim’ şeklinde cümleler kurdu” diye konuştu.

"ŞAN EĞİTİMİNDE GÖĞÜSÜN ÜST KISMINA DOKULMASI GEREKLİDİR"

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık G.K. ise, 7 yıldır bu işi yaptığı fakat hiç bir öğrencisinden böyle bir şikayet olmadığını belirterek, “Ses eğitimi için nefes egzersizi yapmamız gerekiyordu. Ben diyafram nefesi için göğüsüne dokunarak bunu anlattım. Şan eğitiminde göğüsün üst kısmına dokunulması gereklidir. Başka bir cinsel yaklaşım ya da taciz olayı olmadı” şeklinde konuştu.

G.K. ve B.B.’nin ifadelerinin ardından tanıkların dinlenmesi için mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

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