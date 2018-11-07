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Sanal dünya çocukları tehdit ediyor

Gelişen bilgi ve teknoloji çağıyla beraber herkesin elinde akıllı telefonlar var. Özellikle çocuklar için son derece zararlı sonuçlar doğuran sanal dünya konusunda uzmanlar uyarıyor.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 16:29..
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Sanal dünya çocukları tehdit ediyor

Telefonlar henüz akıllanmamışken çocuklar oyun oynar, keyifli vakit geçirirlerdi. Sadece telefonlar değil, hayatımıza hızlı giriş yapan internet, bilgi ve teknoloji insanları biribirleriyle olan iletişimini de sekteye uğratıyor.

HAYATIMIZIN AYRILMAZ PARÇASI OLDU

İnternet, çocukların da hayatının ayrılmaz parçası haline geldi. Uzmanlara göre, 3-4 yaş arası çocukların yüzde 53’ü haftada ortalama sekiz saatini tabletle geçiriyor.

Bu süre 12-15 yaş arası çocukların yüzde 99’u ise haftada ortalama 21.5 saat geçiriyor. Ayrıca yüzde 74’ünün sosyal medya hesabı var ve yüzde 90’ı Youtube izliyor.

Sanal dünya çocukları tehdit ediyor

ÇOCUKLARINIZI KORUYUN UYARISI

Uzmanlar, sosyal dünyanın tehlikelerine karşı aileleri uyarıyor. Çocukların internetini güvenli hale getiren, kullandıkları tablet ve telefonların yönetimini ebeveynin kontrolüne geçiren dijital güvenlik uygulaması Lilu’nun bu noktada ailelere yardımcı olması amaçlanıyor.

Sanal dünya çocukları tehdit ediyor

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