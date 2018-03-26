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Sanal gerçeklik oyunlarının tehlikesiyle yüzleştiren film

Yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg'in, Ernest Cline'ın aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan filmi 'Başlat: Ready Player One', sanal oyunlarının insan yaşamında yer edindiğine dikkat çekiyor.

AA | 26.03.2018 - 14:47..
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  2. Kültür Sanat

Yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg'in Ernest Cline'ın aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan aksiyon, bilimkurgu ve macera filmi Başlat: Ready Player One 30 Mart'ta vizyona girecek.

SANAL OYUNLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

The New York Times'ın En Çok Satanlar listesinde 100 haftadan uzun süre kalan ve 1 numaraya yükselen romanın senaryosuna da imza atan Cline, eserde sanal gerçeklik oyunlarının gün geçtikçe insan yaşamında edindiği yerin tehlikelerine dikkati çekiyor.

Sanal gerçeklik oyunlarının tehlikesiyle yüzleştiren film

Filmde "Wade Watts" karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Tye Sheridan, ön gösterimin ardından yaptığı açıklamada, filmin yaklaşık yüzde 6'lık bölümünde hareket yakalama ve sanal gerçeklik yöntemi kullanıldığını söyledi.

ÇOCUK KAHRAMANI SPİELBERG

Teknoloji tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği bir kitabın Spielberg tarafından beyaz perdeye uyarlamasında rol almanın kendisi için önemine değinen 21 yaşındaki oyuncu, "Bu sadece bir hayalin gerçeğe dönmesi değildi. Spielberg çocukluk kahramanlarımdan biriydi. Ondan bir çağrı alıp, onunla çalışmak ve filmlerinden birinde rol almak benim için harikaydı" diye konuştu.

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