Sanal para Bitcoin'in değeri 7900 TL'ye kadar yükseldi

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen 1 (bir) Bitcoin'in değeri, 2235 dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bitcoin'in piyasa değeri de 36,5 milyar dolar oldu.

Böylece, Bitcoin'in değeri bugün yüzde 9'un üzerinde yükselirken, bu yılın başından itibaren de yüzde 124 artış kaydetti.

7971 TÜRK LİRASI

1 (bir) Bitcoin'in Türk parası karşılığı ise 7971 lira...

Sanal para Bitcoin nedir VİDEO

SADECE DİJİTAL OLARAK HARCANABİLİYOR

Sadece internet ortamında dijital olarak tüketilebilen Bitcoin'in değeri, ABD'deki siyasi belirsizlik ortamı ve dünya genelinde siber güvenlik endişeleriyle hafta sonu 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

WANNACRY VİRÜSÜ DEĞERİNİ ARTIRDI

Dünya genelinde dijital aygıtları olumsuz etkileyen "WannaCry" virüsüne dikkati çeken uzmanlar, söz konusu yazılımın kullanıcıların dosyalarını şifrelediğini, şifreyi açmak için virüsü oluşturan kimselerin 500 dolar değerinde Bitcoin talep ettiğini, bunun da sanal para biriminin değerini arttırdığını vurguladı.

TRUMP HÜKÜMETİNE GÜVENSİZLİK TALEBİ YÜKSELTTİ

Uzmanlar, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump hükümetine karşı geçen hafta yatırımcılarda oluşan güvensizlik ortamına işaret ederek, bunun Bitcoin'e olan talebi yükselttiğini belirtti.

100 BİN SATICI BITCOIN'İ KABUL EDİYOR

İlk kez 2008 yılında dijital bir para birimi olarak ortaya çıkan Bitcoin'in, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 100 bin satıcı tarafından internetten yapılan alışverişlerde ödeme olarak kabul edildiği tahmin ediliyor.