taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.633
USD
3,5710
EURO
4,0187
ALTIN
144,64
PETR
53,3900

Sanal para Bitcoin'in değeri 7900 TL'ye kadar yükseldi

WannaCry virüs saldırısıyla artan talep ve Trump'a karşı güvensizlik Bitcoin'i dünyanın en değerli para birimi haline getirdi.

23.05.2017 - 11:24
  1. Haberler
  2. Ekonomi

bitcoin

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olarak bilinen 1 (bir) Bitcoin'in değeri, 2235 dolara çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Bitcoin'in piyasa değeri de 36,5 milyar dolar oldu.

Böylece, Bitcoin'in değeri bugün yüzde 9'un üzerinde yükselirken, bu yılın başından itibaren de yüzde 124 artış kaydetti.

7971 TÜRK LİRASI

1 (bir) Bitcoin'in Türk parası karşılığı ise 7971 lira...

Sanal para Bitcoin'in değeri 7900 TL'ye kadar yükseldi

Sanal para Bitcoin nedir VİDEO

SADECE DİJİTAL OLARAK HARCANABİLİYOR

Sadece internet ortamında dijital olarak tüketilebilen Bitcoin'in değeri, ABD'deki siyasi belirsizlik ortamı ve dünya genelinde siber güvenlik endişeleriyle hafta sonu 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

WANNACRY VİRÜSÜ DEĞERİNİ ARTIRDI

Dünya genelinde dijital aygıtları olumsuz etkileyen "WannaCry" virüsüne dikkati çeken uzmanlar, söz konusu yazılımın kullanıcıların dosyalarını şifrelediğini, şifreyi açmak için virüsü oluşturan kimselerin 500 dolar değerinde Bitcoin talep ettiğini, bunun da sanal para biriminin değerini arttırdığını vurguladı.

TRUMP HÜKÜMETİNE GÜVENSİZLİK TALEBİ YÜKSELTTİ

Uzmanlar, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump hükümetine karşı geçen hafta yatırımcılarda oluşan güvensizlik ortamına işaret ederek, bunun Bitcoin'e olan talebi yükselttiğini belirtti.

100 BİN SATICI BITCOIN'İ KABUL EDİYOR

İlk kez 2008 yılında dijital bir para birimi olarak ortaya çıkan Bitcoin'in, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 100 bin satıcı tarafından internetten yapılan alışverişlerde ödeme olarak kabul edildiği tahmin ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manchester Arena'da patlama

Manchester Arena'da patlama

478
Ozan Tufan gözaltına alındı

Ozan Tufan gözaltına alındı

75
Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

Deniz Kurdu 2017 Tatbikatı

26
Manchester polisinden patlama açıklaması

Manchester polisinden patlama açıklaması

58
Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

Fehmi Koru Sözcü'ye operasyonla ilgili ifade verdi

86
Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

Manchester Arena'da patlama sonrası ilk görüntüler

47
İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

İngiliz istihbaratı sınıfta kaldı

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM