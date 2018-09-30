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Sanat aşığı emekliler heykel bölümünde eğitim görüyor

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünde eğitime başlayan 2 emekli sanat aşığı, okumanın yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

AA | 30.09.2018 - 16:44..
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74 yaşındaki Hayati Fidan ve 56 yaşındaki Şerif Aslan, güzel sanatlara olan ilgilerini akademiye taşımak amacıyla özel yetenekle girdikleri heykel bölümünde eğitimlerine başladı.

Bölümdeki diğer sınıf arkadaşlarıyla heykel atölyesinde teorik ve pratik derslere başlayan, birçok öğrencinin öğretim görevlisi sandığı emekli öğrenciler, okulun ilgi odağı haline geldi.

Sanat aşığı emekliler heykel bölümünde eğitim görüyor

"AİLEM BENİ DESTEKLİYOR"

Emekli Ziraat Mühendisi Hayati Fidan, heykele merakının olduğunu ancak daha önce bu konuda bir eğitim almadığını söyledi.

Severek resim yaptığını belirten Hayati Fidan, "Tabii bunun anlamı heykel bölümünde daha da belli olacak. Hocalarımızın yol göstermesiyle, ne yapıp ettiğimizi göreceğiz. Burada önemli olan bilgi ortamında nereye kadar gidiyorsa meraklarımızı kovalamak. Evliyim ve 2 çocuğum var. Onlar da beni destekliyor" dedi.

Sanat aşığı emekliler heykel bölümünde eğitim görüyor

"EĞİTİMİN YAŞI OLMAZ"

Hayati Fidan, "Eğitimin yaşı olmaz. Doğuştan ölene kadar insanlar eğitimle yoğruluyor. Eğitimsiz insan beceriksiz oluyor. Biz de eğitimle beceri kazanıyoruz. Yaşımın ilerlediğini kabul etmiyorum. Bizi öğretim görevlisi sanan oluyor. Sınavlara girişlerde ya da okulda soruluyor, öğrenci olduğum düşünülemiyor. Özellikle yurtlara başvurularımda çok karşılaşıyorum. 'Öğrencimiz nerede' diye soranlar oluyor. Burada bir kamu kuruluşunun misafirhanesinde kalıyorum." diye konuştu.

Sanat aşığı emekliler heykel bölümünde eğitim görüyor

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