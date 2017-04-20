Sanat şehri Houston

Uçağınız Houston’a inerken camdan bakarsanız, altınızda ufka kadar uzanmış devasa bir şehir var sanırsınız. Düz bir silüete sahip olduğundan ufuktaki gökdelen kümeleri, görünüme ilk kez ziyaret edenlerin yönlerini belirledikleri nokta hâline gelmiş. Bu gökdelenler Houston'un merkezi.

Aynı zamanda, kentin dış mahallelerine çıkılacak yolculuklar için de ideal bir başlangıç noktası. Amerikalı ünlü mimar Philip Johnson bir keresinde “Houston benim vitrinim gibi; en iyi yapılarımı ona ayırdım.” demişti.

YEŞİL BİR VAHA

Gerçekten de Houston’ın yüksek ufuk çizgisi Johnson’ın postmodern stildeki en iyi eserlerinin birkaçıyla dünyanın en ünlü mimarlarının imzasını taşıyan çelik ve camdan imal edilmiş mimari harikalarıyla bezeli. Şehir merkezinin kalbi Discovery Green, insan yapımı çok katlı kanyonların ortasında yeşil bir vaha gibi duruyor.

Bu şehir parkı Houston’ın en iyi restoranlarından ve otellerinden birkaçıyla çevrili. Marriott Marquis bunlardan biri. Yerden yaklaşık 30 metre yüksekteki havuz, Teksas’ın kuşbakışı görünümünde ve parka hâkim manzarasıyla göz dolduruyor.

HUGO ORTEGA'NIN HAYRANLARINA SON HEDİYESİ

Otelin giriş katında yer alan restoran Xochi (sü-çi diye okunuyor) ödüllü Houstonlı şef Hugo Ortega’nın hayranlarına son hediyesi. Meksika’nun Oaxacan bölgesinin mutfağına yer veren restoranda şehrin Meksikalı köklerini tam anlamıyla deneyimlemek mümkün.

Şef Ortega’nın elinden çıkan yemekler, bölgenin yoğun ve rayihalı “mole” (mo-ley) soslarıyla tanınan mutfağına hâkim olduğunu kanıtlar nitelikte. Yerel yemeklerin birçok yorumunun yer aldığı tadım menüsünü mutlaka deneyin. Yanında tlayudas istemeyi de unutmayın; odun ateşinde pişmiş tavuk, biftek ve mantarlı bu çıtır tortilla’lar enfes.

İDEAL BİR YER

Discovery Green’in kuzeydoğusundaki Phenicia Specialty Foods, 50’den fazla ülkeye has yiyeceğin satıldığı bir gurme gıda pazarı ve kendi piknik sepetinizi hazırlamak için ideal bir yer. Bir Fransız bageti, birkaç dilim İtalyan peyniri, salam ve bir avuç Lübnan zeytinini paket yaptırın, Discovery Green’in çimlerine uzanın ve serin bahar aylarında miskin bir öğle molası verin; bu da güzel bir alternatif.