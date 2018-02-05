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'Sanat Tarihinde Aşıklar' kitabı yayımlandı

Sanat tarihçisi Agata Toromanoff, 'Sanat Tarihinde Âşıklar'kitabında kimi mutlu kimi mutsuz, aşkların öyküsünü anlatıyor.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 17:51..
  1. Haberler
  2. Kitap

Aşk… Dünyanın çevresinde döndüğü en güçlü duygu. Ve ona eşlik eden özlem, tutku, sevgi, umutsuzluk, bazen de umut… Aşk zamansız ve evrenseldir. Tıpkı sanat eserleri gibi. Peki ya âşıklar sanat eserlerinin konusu olursa?

Hep Kitap etiketiyle raflarda yerini alan kitabı çok seveceksiniz.

Âdem ile Havva, Dido ile Aeneas, Dante ile Beatrice, Romeo ve Juliet, Tristan ve Isolde, John Lennon ve Yoko Ono… Kimi mitolojik hikâyelerin sınırlarını aşıp herkesin ilham kaynağı olmuş, kimi kavuşamayıp aşkını bir ömür saklamış, kimi kavuşup dünyanın en mutlu çiftleri arasına adını yazdırmış. Ama hepsi birbirinden başarılı sanatçılar sayesinde ölümsüzleşmiş.

'Sanat Tarihinde Aşıklar' kitabı yayımlandı

Sanat tarihçisi Agata Toromanoff, Sanat Tarihinde Âşıklar kitabında okuru; tablolara, heykellere, fotoğraflara konu olmuş bu çiftlerin özel evrenine davet ediyor…

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Yazar: Agata Toromanoff

Yayınevi: Hep Kitap

Çeviren: Ayşegül Gürsel Duyan

Baskı yılı: 2018

Syf: 208

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