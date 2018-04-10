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Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı

Burdur'da otomobiliyle trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 10.04.2018 - 21:12..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'da askerlere moral ziyaretine katılan sanatçılar arasında yer alan Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı'nın otomobili takla attıktan sonra durabildi.

TAKLA ATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde tek olan ve yaralanan Esat Kabaklı’yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kabaklı buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Esat Kabaklı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yılmaz, "Ailesiyle görüştü, kardeşleriyle görüştü. Hayati tehlikesi yok. Saat 16.30 sıralarında Karamanlı ilçemizde tek taraflı bir kaza yaptı. Sol kolunda kırık var. Baş kısmında çarpmadan kaynaklı dikiş atılan yerler var. Göğsünde çarpmadan kaynaklanan kanama var. Göğüs cerrahi bulunmadığı için tedbir amaçlı Isparta'ya sevk ettik. Bilinci açık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı

BAKAN SOYLU ARADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vali Şerif Yılmaz'ı telefonla arayarak sanatçının durumu hakkında bilgi aldı. Esat Kabaklı, ambulansa binerken gazetecilere, "Allah’a şükür iyiyim" dedi.

Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Esat Kabaklı’nın yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Kabaklı’nın bulunduğu otomobilin seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktığı ve yolda savrulduğu görüldü.

Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı



Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı



Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı




Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı

Sanatçı Esat Kabaklı kazada yaralandı

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