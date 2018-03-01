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'Sanatçı Gibi Düşün' kitabı okurlarla tanıştı

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 'Sanatçı Gibi Düşün' kitabında bu özellikleri, her zamanki akıcı, esprili üslubuyla ve örneklerle anlatıyor

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 12:35..
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Modern Sanatın 150 Yıllık Şaşırtıcı, Sarsıcı, Kimi Zaman da Tuhaf Hikâyesi kitabından tanıdığımız yazar, BBC sanat editörü Will Gompertz uzun yıllar sanatçılarla çalışmış ve onları incelemiş.

Bu süreç zarfında, başarılı sanatçıların birtakım ortak özellikleri olduğunu fark etmiş. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Sanatçı Gibi Düşün kitabında bu özellikleri, her zamanki akıcı, esprili üslubuyla ve örneklerle anlatıyor.

'Sanatçı Gibi Düşün' kitabı okurlarla tanıştı

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Yeteneklerin gelişmesine yardımcı olan birtakım yaklaşımları benimseyen ve sanatçı gibi düşünen herkesin, işi ne olursa olsun, daha yaratıcı ve verimli bir hayat sürebileceğini, başarı kazanma ihtimalinin artacağını savunuyor.

'Sanatçı Gibi Düşün' kitabı okurlarla tanıştı

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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