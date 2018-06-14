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Sanatçı tayfasından 16 yılda 13. kez algı operasyonu

Bunu her seçimde yapıyorlar. Sandıkları terk etmeyeceğiz deyip seçim günü plajlarda sere serpe yatan da kendileri.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 12:58..
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Sanatçı tayfasından 16 yılda 13. kez algı operasyonu

Sanatçı tayfasından 16 yılda 13. kez algı operasyonu

Aralarında Tilbe Saran, Gülriz Sururi, Ayşen Gruda, Berna Laçin, Mert Fırat ve Fırat Danış gibi isimlerin olduğu bazı sanatçılar, “Gündüz sandık başına, akşam sandık peşine” sloganıyla, seçmenlere oy kullanma ve müşahit olma çağrısı yaptı.

Bazı ünlülerden sandık çağrısı VİDEO

SANDIK GÜVENLİĞİ

Onlar algı yaptıkça biz tekrar tekrar gerçeği yazalım. Her sandıkta her parti en az 3 gözlemci bulundurabiliyor. Oy verme işleminden oy sayımına kadar her adım şeffaf bir şekilde parti gözlemcilerinin huzurunda gerçekleşiyor.

Her sandığa gözlemci koyup, günümüzün internet olanaklarıyla sandıklardan gelen sonuçları bir merkezde toplayıp seçim sonucunu doğrulamak mümkünken,16 yılda12 seçim kaybeden CHP'nin yenilgi için hep bir bahaneye ihtiyacı var.

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