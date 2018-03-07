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Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 07:56..
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Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

64 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sanatçılar Beylerbeyi Sarayı'nda doğum günü ziyaretinde bulunmuştu.

Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un yaptığı ziyaret CHP'de rahatsızlığa neden oldu.

CHP'NİN HEDEFİ OLDULAR

Erdoğan ile aynı kareye giren sanatçıları hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, "Geçtiğimiz haftalarda bir grup sanatçı Sayın Cumhurbaşkanını doğum günü dolayısıyla ziyaret ettiler. Doğum günü ziyaretinden öte bir biat şöleni..." diye konuştu. Kaynak: Ensonhaber!

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

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