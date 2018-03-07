Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

1 Lens: Beni Quaresma'yla kıyaslamayın Sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Lens, Quaresma ile kıyaslanmasının yanlış olduğunu belirterek, "Ben Quaresma değilim" dedi.

2 Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor Prof. Dr. Ümit Meriç, ünlü sosyolog ve yazar Cemil Meriç’i İnsan Yayınları tarafından yayımlanan‘Babam Cemil Meriç’adlı kitabında anlatıyor.

3 Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor Prof. Dr. Ümit Meriç, ünlü sosyolog ve yazar Cemil Meriç’i İnsan Yayınları tarafından yayımlanan‘Babam Cemil Meriç’adlı kitabında anlatıyor.

4 132 yıllık şişe mesajı sahile vurdu Batı Avustralya’daki bir kumsalda dünyanın en eskisi olduğu sanılan 132 yıllık şişe mesajı bulundu.

5 1083 rakımlı tepenin adı Şehitler Tepesi oldu Afrin'deki 1083 rakımlı tepenin ismi, oradaki çatışmada şehit olan askerlerimizin anısına Şehitler Tepesi olarak değiştirildi.

6 İsviçre'de ucuza kayak tatili İsviçre'de kayak yapmak için çok zengin olmak gerekmiyor. Uludağ'da, Kartalkaya'da ödediğiniz paraların yarısıyla iki ülkede aynı anda tatil yapabilirsiniz.