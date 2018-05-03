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Sanatta Mayıs ayı şenliği

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın sinemadan tiyatroya, plastik sanatlardan grafik sanatlara kadar etkinlikler Mayıs ayı programında.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 14:47..
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Yapı Kredi Kültür Sanat, Mayıs ayında Dans Tiyatrosu İKİ’yi ağırlıyor. 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 Mayıs 2018 tarihleri arasında saat 20:30’da Loca’da sahnelenecek olan İKİ’nin oyun metni Eski Ahit, aforizmalar, şiirler ve Saatli Maarif Takvimi gibi oldukça farklı kaynaklardan esinlenmelerle kurgulanmış.

Semih Fırıncıoğlu’nun tasarladığı ve yönettiği İKİ’nin 8 ve 15 Mayıs’taki performansların ardından saat 21:30’da yönetmen ve sanatçılarla bir de söyleşi gerçekleştirilecek.

KAYIP KEMİKLERİN İZİNDE

Piyanist, müzikbilimci ve yazar Filiz Ali, YKY’den çıkan anı kitabı “Yok Bi’şey Acımadı ki”  üzerine bir okuma ve imza günü için YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’ya konuk oluyor. 4 Mayıs 2018 Cuma günü, 17:00 - 18:30 saatleri arasında yapılacak olan söyleşinin ardından saat 19:00’da Nebil Özgentürk’ün yönettiği Kayıp Kemiklerin İzinde.

Sanatta Mayıs ayı şenliği

BİR SABAHATTİN ALİ TRAJEDİSİ

Bir Sabahattin Ali Trajedisi belgeselinin gösterimi gerçekleşecek. Çocuk yazınının usta ismi Yalvaç Ural, 22 Mayıs Salı günü 17:00’da YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda’ya konuk oluyor. Ural’ın söyleşisi, YKY’den yayımlanan Başparmak Çocuklar’ın etrafında şekillenecek, teknolojinin şekillendirdiği yeni çocuklara ve anne babalarına odaklanacak.

Sanatta Mayıs ayı şenliği

TARİH SARMALINDA KENT

Ocak ayından bu yana süregelen Tarih Sarmalında Kent söyleşi dizisinin bu ay odağında kamusal alan var.

25 Mayıs Cuma, 18:30’da Loca’da yapılacak söyleşinin konuğu siyaset bilimci ve sosyolog Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay. Sarıbay, konuşmasının ilk bölümünde kavramın tanımını, ortaya çıkışını ve tarihsel gelişimini; ikinci bölümünde kamusal alanın neden demokrasinin temel unsuru olduğunu; son bölümünde ise Türkiye’de kamusal alanın mahiyetini, algılanışını ve çeşitlenişini anlatacak.

Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosluğu’nun işbirliğiyle gerçekleşecek olan söyleşi, 30 Mayıs Çarşamba günü 18:30’da Loca’da.

Sanatta Mayıs ayı şenliği

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