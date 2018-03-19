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Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl durumdaki 174 yıllık çuha fabrikasının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

AA | 19.03.2018 - 13:37..
  1. Haberler
  2. Projeler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde atıl vaziyette bulunan 174 yıllık çuha fabrikası, Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla yeniden ayağa kaldırılmasının ardından kent turizmine hizmet edecek.

Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak

TURİZME KAZANDIRILACAK

Spor, kongre ve doğa turizmine ev sahipliği yapan Kartepe'nin tarih turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğuna değinen Üzülmez, Rahmiye Mahallesi'ndeki Mühimmat Depo Komutanlığına ait arazinin içerisinde yer alan tarihi çuha fabrikasını turizme kazandırmak için hareket geçtiklerini kaydetti.

Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak

KOCAELİ'DE YAPILAN İLK FABRİKAYDI

Restore edilecek çuha fabrikasının tarihçesi hakkında bilgi veren Üzülmez, "Sultan Abdülmecid 1839'da yayınladığı bir Hatt-ı Hümayun ile İzmit'te bir çuha fabrikası inşasını emretmiş ve Çuha Fabrika-yı Hümayun 1844 yılında faaliyete geçmiş. Çuha Fabrika-yı Hümayun, Hazineyi Hassa'ya ait olup Tanzimat Dönemi'nde girişilen sanayileşme programı çerçevesinde sultan yapısı olarak Kocaeli'de yapılan ilk fabrikadır. 1844 yılında faaliyete geçen İzmit Çuha Fabrikası, bu dönemde kurulmuş diğer çuha fabrikalarından daha uzun ömürlü olmuş ve 1920 yılına kadar faaliyetlerini sürdürebilmiş. Dolayısıyla milli mücadelenin ilk zamanlarında fabrika önemli hizmetler görmüş." dedi.

Sanayi kentinin ilk fabrikası turizme kazandırılacak

"HEDEF 1 MİLYON TURİST"

Fabrikanın günümüzde askeri alan içerisinde atıl bir şekilde kaldığını belirten Üzülmez, gerek Kocaeli'nin sanayi tarihi gerek şehircilik gerekse mimari özellikleri açısından Kartepe ve kent açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Üzülmez, geçen yıl 300 bini Kartepe olmak üzere Kocaeli'nin 580 bin civarında turisti ağırladığına dikkati çekerek, "Bu rakamlar bence yetersiz. Projelerimizin tamamlanmasının ardından en az 1 milyon turistin Kartepe'ye geleceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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