taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.232
USD
4,0687
EURO
4,9529
ALTIN
173,00
PETR
74,7800

Sanayi sitelerinin inşasına KDV istisnası

Organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna tutulacak.

AA | 26.04.2018 - 15:28..
  1. Haberler
  2. Projeler

FA

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin (KSS) inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı. Buna göre, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payı esasına dayanan vergilendirme modeline geçiliyor.

KDV'DEN İSTİSNA OLACAK

OSB ve KSS'lerin inşasına ilişkin de istisna düzenlemesi yapılırken, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak.

Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayiinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek, KDV'nin uygulanmaması sağlanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çorum'da jeotermal saha ihalesi düzenlenecek
Çorum'un Bayat ilçesindeki bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.
Haydarpaşa Garı'ndaki yangının izleri siliniyor
İstanbul'un simgelerinden biri olarak anılan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sonlanmak üzere.
Kayaşehir'e metro hattı inşa edilecek
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir Bulvarı'nın 350 metrelik bölümü yarıdan itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca trafiğe kapatılacak.
Yenikapı'ya inşa edilecek limanın ihalesi 8 Mayıs'ta
Yenikapı miting alanının yanına inşa edilecek kruvaziyer limanının ihalesi 8 Mayıs'ta gerçekleşecek. Proje, şirket izinleri alındıktan 355 gün içerisinde tamamlanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek

345
Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

88
Rusya Ermenistan'da da kaybetti

Rusya Ermenistan'da da kaybetti

28
İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak

169
Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti

240
Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak

179
AK Partili belediye başkanları toplandı

AK Partili belediye başkanları toplandı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM