Sanayi sitelerinin inşasına KDV istisnası

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin (KSS) inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı. Buna göre, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa payı esasına dayanan vergilendirme modeline geçiliyor.

KDV'DEN İSTİSNA OLACAK

OSB ve KSS'lerin inşasına ilişkin de istisna düzenlemesi yapılırken, organize sanayi bölgelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımlar KDV'den istisna olacak.

Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile imalat sanayiinde kullanılacak makine ve teçhizat teslimlerinde de KDV istisnası getirilirken, bu istisnalardan yararlanmak için vergi dairelerinden alınacak istisna belgesi satıcılara ibraz edilerek, KDV'nin uygulanmaması sağlanacak.