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Sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 arttı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 10:05..
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Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALMA VAR

2018 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,1 arttı.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE 5,3 ARTTI

2018 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,3 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0,7 azaldı.

Sanayi üretim rakamları açıklandı

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