Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi verilerinin Ağustos ayında takvim, mevsim/takvim etkisinden arındırılmış ve arındırılmamış değişimleri şöyle gerçekleşti:

SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

*Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı.

*Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.