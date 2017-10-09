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Sanayi üretimi arttı

Açıklanan verilerde sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı.

09.10.2017 - 10:07
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi verilerinin Ağustos ayında takvim, mevsim/takvim etkisinden arındırılmış ve arındırılmamış değişimleri şöyle gerçekleşti:

SANAYİ ÜRETİMİ ARTTI

*Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

*Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı.

*Reuters'ın yaptığı hesaplamaya göre arındırılmamış sanayi üretimi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 arttı.

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