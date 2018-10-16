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Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı

Sanayi üretimi eylülde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarken, ağustosa göre ise yüzde 1.1 azaldı.

AA | 16.10.2018 - 11:09..
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Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde,

2018 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,9 arttı.

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı

Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre arttı

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