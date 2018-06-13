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Sanayi üretiminde artış

Sanayi üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

AA | 13.06.2018 - 10:03..
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  2. Ekonomi

Sanayi üretiminde artış

Sanayi üretimi nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

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