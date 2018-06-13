Sanayi üretiminde artış

10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke Türkiye

Bir dönem Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor arasında krize neden olan Mehmet Ekici transferinin perde arkası ortaya çıktı.

Samsun’da vatandaşlarla sahur yapan Başbakan Binali Yıldırım, yol üstünde bulunan bir fırını ziyaret etti.

Almanya'nın Hannover kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Bilişim Teknolojileri Fuarı CeBIT'te Türkiye bu yıl 12 firma ile temsil ediliyor.

Bilim insanları, "Therepi" adı verilen küçük bir cihazla kalp krizinden kalp yetmezliğine kadarki ilerleyişi durdurmayı ümit ediyor.

ABD Kongresinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Mississipi Senatörü Roger Wicker tarafından sunulan tasarıda Türkiye'ye yaptırım uygulanması istedi.

1 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

2 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

3 Kim ile görüşen Trump'tan dostluk vurgusu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen Trump, tarihte daha önce de görüldüğü gibi düşmanların bir gün dost olabileceğini söyledi.

4 Sudan'ın sıkıntısı büyük: Altın üretimi arttı 2018'in ilk çeyreğinde 36,5 ton altın üreten Sudan, bir yandan sevinirken bir yandan da artan kaçakçılıkla uğraşıyor.

5 Kandil'de PKK hedefleri tek tek vuruluyor Örgüte yönelik düzenlenen hava harekatlarında "Terminatör" olarak bilinen F-4 2020 uçakları büyük rol oynadı.

6 Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı CHP Genel Başkanı, partisinin Cumhurbaşkanı adayının yaptığı iddialı açıklamaları boşa çıkardı: Muharrem İnce'nin oyu yüzde 30 seviyesinde.