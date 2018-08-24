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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan soruna anında çözüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, alanındaki sorunları sosyal medyadan duyuran gençlerin problemlerini hemen çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 11:13..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan soruna anında çözüm

Türkiye'nin yeni hükümet sisteminin taze bakanlıklarından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bürokratik oligarşinin yıkıldığını gözler önüne seriyor. Daha önce sosyal medyadan gelen talepler ve şikayetlere koşan Bakan Mustafa Varank, yine Twitter üzerinden bir gencin problemini çözdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan soruna anında çözüm

İNTERNET SORUNUNU ÇÖZDÜ

Twitter hesabından bir vatandaş, oturduğu evde bulunan internet ve altyapı problemini Bakan Varank'a iletti. Kendisine ulaştırılan tüm talepleri değerlendiren Varank, bu problemi de es geçmeyerek kısa sürede çözüme kavuşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan soruna anında çözüm

Varank'ın talimatıyla harekete geçen Türk Telekom, kısa süre içerisinde bölgeye gerekli alt yapı sistemlerini çekerek problemi çözdü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan soruna anında çözüm

ETKİN ÇALIŞMA HIZLI ÇÖZÜM

Bakan Varank sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanarak bu mecrayı da talep/şikayet aracı olarak kullanıyor. Daha önce de Bakan Varank Deneyap atölyelerinde gençlerin teknolojik çalışmalarını paylaşan Mustafa Varank'a o atölyelerdeki gençlerden biri "Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şuan internetimiz kesilmiş." diyerek sorununu bildirmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan soruna anında çözüm

Kısa süre içerisinde yine koordineli olarak harekete geçen Bakan Varank yine problemi ortadan kaldrımıştı. Bu tweete "Sorun çözüldü mü?" diye karşılık veren Varank'a gençler "Teşekkürler Sn. Bakanım sorunumuz çözüldü, internetimiz tekrar bağlandı. Artık üstümüzde daha büyük bir yük var.Daha çok çalışacağız." diyerek teşekkür etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan soruna anında çözüm

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