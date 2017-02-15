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Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

Anadolu Yakası'nın yanı sıra çevre ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak hastane hizmete sunuluyor.

15.02.2017 - 14:56
  1. Haberler
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Anadolu Yakası'nın büyük hastaneleri arasında yerini alan, bulunduğu bölgenin yanı sıra çevre ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede yapılarak modern cihazlarla donatılan Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

OTEL KONFORUNDA HİZMET VERİLECEK

Tam kapasite çalışmasıyla yılda yaklaşık 1,5 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmesi planlanan 380 yataklı hastanede, donanımlı tek ve çift kişilik odalarda otel konforunda hizmet sunulacak.

Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışa hazırlanıyor İZLE

Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

"CİDDİ YÜKÜ KALDIRACAK"

Ciddi nüfus yoğunluğunun aynı hastaneye başvurması nedeniyle orada da etkin hizmet sunumunun zorlaştığını aktaran Özdil, "Böyle stratejik bir noktada bu hastanemizin devreye alınması sonrasında hem diğer hastanelerimizde hizmet sunumu kısmen rahatlayacak hem de burası çok ciddi bir yük kaldıracak diye umut ediyoruz. Diğer bölge hastanemizdeki projeksiyona dayanarak yıllık yaklaşık 1,5 milyon civarındaki hastaya hizmet verilebileceğini öngörüyoruz. Tabii bu tüm servislerin hizmete alınmasıyla tam kapasiteye erişecektir. Ancak başlangıçta poliklinik hizmetleri ve daha sınırlı bir hizmetle başlayacağız. Hızlıca tüm servisleri hizmete almaya gayret edeceğiz. Hastanemizde 55 yoğun bakım yatağımız olacak. Bunun içerisinde kalp-damar cerrahisiyle ilgili, yenidoğan yoğun bakımımız ve erişkin yoğun bakım ünitelerimiz olacak. İnşallah bu da bu bölge için ciddi bir yük alacaktır diye düşünüyoruz."

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