Sancaktepe ve Pendik'te konut fiyatları arttı

İstanbul'dan ev satın almak isteyenler öncelikle metroya yakın evleri tercih ediyor. Bunun yanı sıra fiyatların uygunluğu da önemli bir etken olarak göze çarpıyor.

PENDİK VE SANCAKTEPE'DE KONUT FİYATLARI ARTTI

İstanbul'da metroya yakın evlerin fiyatları da gün geçtikçe artıyor. Sadece bu da değil metronun yapımının gerçekleşeceği yerlerde de konut fiyatları artışta...

İstanbul Anadolu Yakası'nda özellikle Pendik ve Sancaktepe civarında konut fiyatları tavan yaptı.

KAĞITHANE'DE DE ARTIŞ

İstanbul Avrupa Yakası'nda özellikle de Kağıthane'de konut fiyatları artış gösterdi. İlçede ikinci el konut fiyatları da tavan fiyatına ulaştı.