Sancaktepe’de 2 otomobil alev alev yandı

Dün akşam saat 21.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi Has Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, bir oto tamir ve bakım servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen yangında serviste bulunan 2 otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobili gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevrede bulunan dükkanlara ve araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobil de küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.