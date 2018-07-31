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Sancaktepe'de arazi kavgasını polis ayırdı

İstanbul Sancaktepe'de iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya polis müdahale etti.

DHA | 31.07.2018 - 23:04..
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Akpınar Mahallesi Hüner Sokak'ta yaşayan bir aile üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle olay yerine polis sevk edildi.

Sancaktepe'de arazi kavgasını polis ayırdı

POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekipler taraflara gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında aralarında 2 polisinde olduğu çok sayıda kişi yaralanırken, gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Sancaktepe'de arazi kavgasını polis ayırdı

Mahallede aralarında Çevik Kuvvet Polisi ve Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araçlarla ara sokaklarda devriye gezen ekiplerin yanı sıra TOMA araçları da hazır bekletildi.

Sancaktepe'de arazi kavgasını polis ayırdı

Öte yandan kavgayı ayırmakta kullanılan gazdan etkilenenler oldu. Gazdan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de arazi kavgasını polis ayırdı

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