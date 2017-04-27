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Sancaktepe'de fabrika yangını

İlçedeki bir alüminyum doğrama ve otel malzemeleri üretilen fabrikada yangın nedeniyle zarar oluştu

27.04.2017 - 06:14
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Veysel Karani Mahallesi Bizim Sokak'ta alüminyum doğrama ve otel malzemeleri üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sancaktepe'de fabrika yangını

İtfaiyeciler, polis ekiplerince çevre güvenliği alınan bölgedeki yangını söndürmek için büyük uğraş verdi.

Alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önleyen itfaiye görevlileri yangını iki saatte kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Tesiste zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sancaktepe'de fabrika yangını

Sancaktepe'de fabrika yangını

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