Sancaktepe'de fabrika yangını

Veysel Karani Mahallesi Bizim Sokak'ta alüminyum doğrama ve otel malzemeleri üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, polis ekiplerince çevre güvenliği alınan bölgedeki yangını söndürmek için büyük uğraş verdi.

Alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önleyen itfaiye görevlileri yangını iki saatte kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Tesiste zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.