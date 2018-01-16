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Sancaktepe'de gayrimenkul fiyatlarında artış

Yaklaşık 355 bin nüfusa sahip ilçede gayrimenkul fiyatlarında artış gözlemleniyor.

AA | 16.01.2018 - 12:16..
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Türkiye'deki ilk sürücüsüz metro hattının bulunduğu ve yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçtiği Sancaktepe'de gayrimenkul fiyatlarının artırdığı belirtiliyor.

METRO HATTI TRAFİĞİ RAHATLATIYOR

Günlük 1 milyon 500 bin kişiyi taşıyan metro hattı, Üsküdar-Sancaktepe arasını sadece 24 dakikaya düşürüyor. 16 istasyon ve 20 kilometreden oluşan akıllı metro hattı, Marmaray Üsküdar istasyonu ile birleşiyor ve Avrupa yakası ile Anadolu yakası arasında gerçekleşen yolculukları rahatlatıyor.

Sancaktepe'de gayrimenkul fiyatlarında artış

KONUT FİYATLARI YÜZDE 26 ARTTI

İstanbul Sancaktepe ilçesindeki satılık gayrimenkul fiyatları bir önceki yıl baz alındığında yüzde 26,67 oranında artış gösteriyor.

İlçede yer alan satılık dairelerin son bir yıldaki metrekare fiyatları ortalama 1995 lira civarında oluyor. 2015 yılı içinde Sancaktepe ilçesindeki 100 metrekarelik dairelerin fiyatı ortalama 154 bin 500 lira civarından 199 bin 500 lira civarına çıkıyor.

KİRA FİYATLARI DA ARTTI

İlçedeki kiralık daire fiyatlarına bakılırsa geçen yıla göre kira fiyatlarında da yüzde 19,70 oranında artış gözleniyor. 2015 yılında Sancaktepe ilçesinde kiralanan 100 metrekarelik dairelerin ortalama kiraları 729 liradan 948 liraya yükseliyor.

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