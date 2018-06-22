Sancaktepe'de Millet Kıraathanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatlerinden biri olan Millet Kıraathanesi, Sancaktepe'de Erdoğan Bayraktar tarafından açıldı.

BAYRAKTAR'DAN SANCAKTEPE'YE HEDİYE

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Sancaktepeli vatandaşlara hayırlı olması dileğinde bulunan Bayraktar, kıraathanenin kendileri tarafından bağış olarak yapıldığını ifade etti.

Eski Bakan Erdoğan Bayraktar, "Bayraktar İnşaat tarafından bağış olarak yapılan Sancaktepe Belediyesince hizmete açılan Sancaktepe Uluçınarlar Misafirhanesi ve Millet Kıraathanesi sancaktepeli vatandaşlarımıza hayırlı olsun." mesajını yayınladı.