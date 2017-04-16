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Sandık başında kalp krizi geçiren görevli hayatını kaybetti

Ankara'da anayasa değişikliği için yapılan referandumda sandık başı görevlisi 55 yaşındaki Muzaffer Babayiğit kalp krizi geçirdi.

16.04.2017 - 11:37
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Sandık başında kalp krizi geçiren görevli hayatını kaybetti

Altındağ ilçesinde, Hayme Hatun İlkokulu'nda CHP'den sandık kurulu üyeliği yapan emekli Muzaffer Babayiğit, saat 10.30 sıralarında sandık başında rahatsızlanmaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Babayiğit'in kalp krizi geçirdiğini anlayan sandık görevlileri, hemen ilk müdahayi yaparak 112 Acil Servisi'ni aradılar. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Babayiğit, doktorların yaptığı müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Muzaffer Babayit'in naaşının yarın memleketi Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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