Sandık başında kalp krizi geçiren görevli hayatını kaybetti

Anayasa Değişikliği Referandumu için ünlüler de sandıkta.

Bir çiftçi hükümetin tarım politikalarını protesto etmek için buğday tarlasına 100 metreye 48 metre boyutlarında "Help" yazdı.

4

Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Gerilimi tırmandırmaktan çekinmeyen Pyongyang yönetimi, bölgedeki ABD deniz ve hava kuvvetlerine aldırmadan bir füze denemesi daha yaptı.