Sandviç yiyerek hırsızlık yaptılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü saat 07.00 sıralarında, Ayhan İçen'e ait kafenin bahçesine gelip oturan biri kadın iki kişi, ellerindeki sandviçleri yedikten sonra buradan ayrıldı.

Yaklaşık on dakika sonra tekrar gelen iki kişi, kapıyı kırıp içeri girdi. Kafedeki üç televizyonu, asılı oldukları duvardan sökerek masa örtülerine saran ve kasadaki 5 bin 800 lira parayı alan hırsızlar, ardından uzaklaştı.

HIRSIZLARIN RAHATLIĞI ŞAŞIRTTI

Sabah iş yerini açan Ayhan İçen, televizyonları duvarda göremeyince durumu polise bildirdi. Kasadaki paranın da çalındığı anlayan İçen, ardından güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Görüntülere göre, ellerindeki sandviçleri yiyerek içeri giren hırsızlar, kameralara rağmen yüzlerini kapatma gereği duymadan, rahat bir şekilde televizyonları duvardan söküyor. Masa örtülerine sardıkları televizyonları, kafenin önünden geçen vatandaşlara aldırmadan, beraberlerinde götürüyor.

"ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK GİRİYORLAR"

Görüntüleri izlediklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten kafe çalışanı Çiler Sarıtaş, "Cuma sabahı biri kadın iki kişi ellerinde sandviçle kafeye girmişler. Bir güzel karınlarını doyuruyorlar. İçerideki kameralara rağmen yüzlerini kapatmadan televizyonları alıyorlar. Masa örtülerine sarıp, kasadan da bir miktar para alıp ellerini kollarını sallayarak gidiyorlar. Kafenin önünden geçen vatandaşlara bile aldırmıyorlar." dedi.

YAKALANDILAR

Öte yandan iki şüphelinin çaldıkları malzemelerle yakalandıkları ve emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.