Sanem Çelik ile Cem Öcal kol kola

Kenan Doğulu’nun eski vokalisti Cem Öcal, yeni yaşını önceki gün Asmalımescit Mavi Melek’te kutladı. Kutlamada Öcal’ın yıllar önce beraber olduğu Sanem Çelik de vardı.

ESKİ SEVGİLİLER KOL KOLA GÖRÜNTÜLENDİ

İkili mekan önünde kol kola görüntülenince, Öcal "Yanlış bir şey yazmayın, kardeşim olur.” dedi.

"25 YIL ÖNCEYDİ, SANEM KARDEŞİM OLUR"

"Siz yıllar önce Sanem Hanım ile sevgili değil miydiniz?" sorusu gelince de “O iş yaklaşık 25 yıl önceydi, artık hükmünü kaybetti.” deyip tekrarladı: “Sanem benim kardeşim olur.”

İkili, ilk kutlamanın ardından eğlenceye Corridor Pera’da devam etti.