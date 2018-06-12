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Şanlıuda'da işçi servisi devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu araçta bulunan 2’si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

İHA | 12.06.2018 - 21:38..
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İkindi saatlerinde Mardin-Şanlıurfa istikametinin 51. km’de meydana gelen kazada, servis sürücüsü Mehmet K., idaresindeki 80 GN 447 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş tarlaya yuvarlanıp takla attı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Servis aracından bulunan, Ömer K., Ali K., Serkan A., sürücü Mehmet K., ve Celal E., yaralandı. Dağyanı Jandarma mıntıkasına ait olan bölgede Jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, yaralılar Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve diğer çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mehmet K. ve Celal E.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıuda'da işçi servisi devrildi: 5 yaralı

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