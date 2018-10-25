Şanlıurada'da taş, sopa ve silah kullanılan arazi kavgası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, taş, sopa ve tüfeklerin de kullanıldığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada 5 kişi yaralandı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Viranşehir'in kırsal mahallesinde meydana gelen kavgada iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan birbirleriyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılmasıyla kısa sürede taş, sopa ve pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silah kullanılan arazi kavgası İZLE



CEP TELEFONLARININ KAMERALARI KAYITTAYDI

Boş bir arazide taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada birbirlerine saldıran tarafların görüntüsü cep telefonlarıyla saniye saniye görüntülendi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları sopa ve taş darbesiyle yere yığılan taraflardan bazılarının ise tüfekle karşılık vermesi görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Güçlükle sonlandırılan kavgada 5 kişi yaralanırken, cep telefonuyla çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

KAYMAKAM VE VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği notuyla sosyal medyada paylaşılan kavga görüntüleri ilçeyi karıştırdı. Kaymakamlık ve valilik ise görüntülerin Şanlıurfa'da çekilmediğini açıkladı.

Sosyal medyada sopa ve silahlarla kavga eden grubun görüntüleri Viranşehir ilçesini karıştırdı. Yapılan haber üzerine ilçe kaymakamlığı ve Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek araştırma başlattı. İncelemeler sonrası olayın Viranşehir'de yaşanmadığı tespit edildi.

Kaymakam Ömer Dereci, "Yaptığımız inceleme ve araştırmalarda görüntülerin bölgemizde çekilmediğini tespit ettik. Bu görüntüler ilçemizde çekilmemiştir" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şunları kaydetti: M"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden Viranşehir ilçemizde meydana geldiği iddia edilen kavga görüntülerinin Viranşehir ilçemizle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kasıtlı bir şekilde yayılmaya çalışılan bu görüntülerle ilgili yayın yasağı kararı alınması için adli mercilere gerekli başvuru yapılmıştır." dedi.