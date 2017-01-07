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Şanlıurfa Ceylanpınar'da 2 canlı bomba yakalandı

Ceylanpınar'da sınırı yasa dışı yollarla geçen 2'si canlı bomba olmak üzere toplam 5 terörist jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Ajanslar | 07.01.2017 - 16:14
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Şanlıurfa Ceylanpınar'da 2 canlı bomba yakalandı

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye'de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2'sinin canlı bomba olduğu belirlendi.

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA EYLEM YAPACAKLARDI

Canlı bomba olduğu belirlenen teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile İstanbul Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları tespit edildi. Türkiye'de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.

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