Şanlıurfa kökenli Malikian'dan müzik ziyafeti

Malikian, MEB Şura Salonu'nda, farklı kültürlerin, etnik ve geleneksel motifler taşıyan müziklerin Ankaralı dinleyicilerle buluşturulduğu festival çerçevesinde müzikseverlerle buluştu.

GÖSTERİ İZLEYENLERİ GÜLDÜRMEYİ AMAÇLIYOR

Beyrut doğumlu Ara Malikian ve beraberindeki müzisyenler, besteci Niccolo Paganini ve şaka anlamındaki "gag" kelimelerinin birleşiminden adını alan "Pagagnini" performansıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Keman ve çello ile hazırlanan, müzik ve hareketlerle konseri izleyenleri güldürmeyi amaçlayan gösteride, Malikian'a dinleyiciler de alkışlarıyla eşlik etti.

ŞANLIURFA'DAN LÜBNAN'A GÖÇ

Festivali düzenleyen Altus Kültür Sanat Müzik Direktörü Fırat Dadaş, keman virtüözü Malikian'ın farklı bir hikayesi olduğunu, Şanlıurfa'dan Lübnan'a göç eden bir ailenin çocuğu olarak Beyrut'ta doğan ve Ermenistan kökeni de bulunan sanatçıyı Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

"İSTANBUL AŞIĞI BİR SANATÇI"

Ara Malikian'ın İngiltere ve Almanya'da eğitim hayatını tamamladıktan sonra İspanya'ya yerleştiğini ve müzik kariyerinde çok önemli başarılara imza attığını dile getiren Dadaş, "Malikian, çok küçük yaşlarda yeteneğiyle ön planda olan bir sanatçı, çünkü ilk konserini 12 yaşında vermiş özel bir keman virtüözü. Malikian, Türkiye'yi çok sık ziyaret ediyor, yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadar 6'dan fazla konser verdi. O İstanbul aşığı bir sanatçı." diye konuştu.

Dinleyenlere kendine özgü dans ve yorumlarıyla olağan keman dinletilerinin ötesinde bir atmosfer sunan, 2015 Latin Grammy ödülü sahibi Malikian'ın konseri 3 saat sürdü.