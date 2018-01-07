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Şanlıurfa semalarına bırakılan güvercinler

Şanlıurfa’da bir araya gelen yüzlerce genç "güvercin döküşü" etkinliği düzenledi. Gökyüzüne bırakılan güvercinler, renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 07.01.2018 - 14:04..
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Şanlıurfa Hayvanları Koruma, Yaşatma Derneğince organize edilen etkinlikte, Süleymaniye, Sigorta ve Devteşti mahallelerinde güvercin besleyen yüzlerce kişi, merkez Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi’ndeki boş alanda bir araya geldi.

4 BİN GÜVERCİN SALIVERİLDİ

"Güvercinler özgürlüğü sever" yazılı dövizler taşıyan kuş meraklıları, kasa ve kutular içerisinde alana getirdikleri, çoğunluğu posta cinsi, yaklaşık 4 bin güvercini aynı anda semaya salıverdi.

Şanlıurfa semalarına bırakılan güvercinler

Gökyüzünde görsel şölen sunan rengarenk güvercinlere sahipleri ıslık çalarak destek verdi.

Şanlıurfa semalarına bırakılan güvercinler

"GÜVERCİN BİR TUTKUDUR, SEVGİDİR"

Güvercin beslemenin bir hobi olduğunu, Şanlıurfa’da binlerce kişinin bu hobiye gönül verdiğini belirten güvercin sever Abdullah Tepe, “Şanlıurfa’da güvercin döküşü bir gelenek haline geldi. Her yıl bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Güvercin bir tutkudur, sevgidir. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de yine Şanlıurfa’da güvercin döküşü etkinliği gerçekleştirildi. Üç mahalleden gelen güvercin severler arasında döküş yapıldı. Burada bırakılan güvercinler kendi yuvalarını bulabilirlerse yuvalarına gidiyor. Yuvalarını bulamayan güvercinler de diğer güvercinlere katılarak başka yuvalara gidiyor.” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa semalarına bırakılan güvercinler

Şanlıurfa semalarına bırakılan güvercinler

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