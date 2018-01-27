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Şanlıurfa'da uyuşturucu taciri çeyiz sandığında yakalandı

Şanlıurfa'da çeyiz sandığından 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı çıktı.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 09:49..
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası nedeniyle her yerde aranan zanlı, polisin evine şafak vakti düzenlediği baskında çeyiz sandığında yakalandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu taciri çeyiz sandığında yakalandı

SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde polis ekipleri, hakkında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan Aziz T.’nin saklandığı yeri tespit etti.

Uyuşturucu taciri çeyiz sandığında yakalandı VİDEO

Şanlıurfa'da uyuşturucu taciri çeyiz sandığında yakalandı

ZANLI ÇEYİZ SANDIĞININ İÇİNDE YAKALANDI

Sabah saat 06.30’da zanlının saklandığı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride arama yaptı.

Evin bütün odalarını kontrol eden polisler, askıda yetişkin bir erkeğe ait kemeri üzerinde olan bir kot pantolonu olduğunu fark edince zanlının içeride olduğunu belirledi. Son olarak yatak odasını kontrol eden bir polis, zanlıyı çeyiz sandığının içinde yakaladı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu taciri çeyiz sandığında yakalandı

"ABİ ÜSTÜMÜ GİYİNEYİM"

Polisler tarafından sandığın içinden çıkartılan zanlı, karşısında polisleri görünce "Abi üstümü giyineyim" dedi. Kelepçelenen zanlı emniyete götürüldü. Zanlının 3 ayrı uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti suçundan toplamda 10 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin lira para cezası bulunduğu öğrenildi.

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