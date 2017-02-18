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Şanlıurfa Valisi'nden saldırıyla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili 26 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

18.02.2017 - 11:31
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viranşehir

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Yenişehir Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.

ARAÇ, MARDİN DERİK'TEN GETİRİLDİ

Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

1 TON TNT PATLAYICI KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Tuna, ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceğini kaydetti. Bu arada saldırıda kullanılan ve plakası açıklanmayan araçta 1 ton gübre, gliserin ve metal parçalar ile güçlendirilmiş TNT patlayıcı kullanıldığı saptandı.

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