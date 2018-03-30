taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.750
USD
3,9574
EURO
4,8783
ALTIN
168,70
PETR
69,4400

Şanlıurfa'da 109 yaşındaki kadın okuma- yazma öğreniyor

Şanlıurfa'da kursa yazılan 109 yaşındaki Saide Erdoğan, okuma- yazma öğrenme isteğiyle ilgi topluyor.

DHA | 30.03.2018 - 10:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 çocuk annesi 109 yaşındaki Saide Erdoğan, ilçede açılan kursta okuma ve yazma öğreniyor. Koruklu Mahallesi'nde oturan Saide Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nca başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılıyor.

Şanlıurfa'da 109 yaşındaki kadın okuma- yazma öğreniyor

"BENİM ZAMANIMDA ZORDU OKUMAK"

Okuma ve yazma öğrenmek için azim gösterdiğini belirten Saide Erdoğan, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Okuma gitmek için imkanı bulunmadığını belirten Erdoğan, "Benim zamanımda zordu okumak. Hayat işte bugünlere kısmet oldu. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de okuma ve yazma öğreneceğim." dedi.

Şanlıurfa'da 109 yaşındaki kadın okuma- yazma öğreniyor

"OKUMA AŞKI ENGEL TANIMIYOR"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız da Saide Erdoğan'ın kursta ziyaret etti. Tekyıldız, ilçede açılan 217 kursta 3 bin 800 kişinin müracaat ettiğini ifade ederek, "Okuma aşkı, hiçbir engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği Saide teyzemizdir. Saide teyze, köyünde açılan okuma- yazma kursuna aşkla ve şevkle ilk günden itibaren gitmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen bu denli azimle, istekle okuma- yazma öğrenmek isteyen Saide teyzemizi ziyaret edip, bu örnek davranışından ötürü tebrik ettik." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ’den aranan yurt yöneticisi taciz suçundan tutuklandı
Bursa’da 'FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi' olmak ve Yönetme suçundan aranan yurt yöneticisi, toplu ulaşım aracında liseli 2 genci elle taciz etme suçundan yakalandı.
Takım elbise giydirip dilenciye bile kredi çektirdiler
Adana ve Hatay illerinde SGK'da kaydı hiç bulunmayan 105 kişiye belge ayarlayıp takım elbise giydirerek 3 milyon lira kredi çektirdiği ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Van’da 171 kilo eroin ele geçirildi
Van’da polis ekipleri düzenlediği 2 ayrı operasyonda 171 kilo 493 gram eroin yakalandı.
Bornova'da zincirleme kaza: 2 yaralı
İzmir'de kontrolden çıkan bir kamyon, başka bir kamyon ve kamyonete çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Siirt'te 6 korucu şehit oldu

Siirt'te 6 korucu şehit oldu

212
YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

YPG'nin Fransa bize destek için asker gönderecek yalanı

201
Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

Iğdır'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 ölü

27
Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

Kılıçdaroğlu'nu büyücü efektiyle süsleyen CHP'li vekil

51
Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

Skenderbeu'ya şikeden 10 yıl men cezası verildi

71
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozu

114
İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

İzmir'de 3 yeni vize ofisi açılacak

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM