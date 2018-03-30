Şanlıurfa'da 109 yaşındaki kadın okuma- yazma öğreniyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 çocuk annesi 109 yaşındaki Saide Erdoğan, ilçede açılan kursta okuma ve yazma öğreniyor. Koruklu Mahallesi'nde oturan Saide Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nca başlatılan 'Okuma-Yazma Seferberliği' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılıyor.

"BENİM ZAMANIMDA ZORDU OKUMAK"

Okuma ve yazma öğrenmek için azim gösterdiğini belirten Saide Erdoğan, kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Okuma gitmek için imkanı bulunmadığını belirten Erdoğan, "Benim zamanımda zordu okumak. Hayat işte bugünlere kısmet oldu. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah ben de okuma ve yazma öğreneceğim." dedi.

"OKUMA AŞKI ENGEL TANIMIYOR"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız da Saide Erdoğan'ın kursta ziyaret etti. Tekyıldız, ilçede açılan 217 kursta 3 bin 800 kişinin müracaat ettiğini ifade ederek, "Okuma aşkı, hiçbir engel tanımıyor. Bunun en güzel örneği Saide teyzemizdir. Saide teyze, köyünde açılan okuma- yazma kursuna aşkla ve şevkle ilk günden itibaren gitmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen bu denli azimle, istekle okuma- yazma öğrenmek isteyen Saide teyzemizi ziyaret edip, bu örnek davranışından ötürü tebrik ettik." diye konuştu.